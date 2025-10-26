Смотреть онлайн Грулла - Варспах Ойта 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Грулла — Варспах Ойта, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IWAGIN Stadium.
Превью матча Грулла — Варспах Ойта
Команда Грулла в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-19. Команда Варспах Ойта, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Грулла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Варспах Ойта забивает 1, пропускает 1.