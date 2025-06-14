Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Тиамо Хираката - Окинава СВ 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Тиамо ХиракатаОкинава СВ, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Япония - Футбольная лига
Тиамо Хираката
61'
83'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Окинава СВ
45+1'
48'
Смотреть онлайн
Окинава СВ icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1
Окинава СВ icon
48'
Тиамо Хираката icon
61'
Тиамо Хираката icon
83'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
19'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
22'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
26'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
28'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
36'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
44'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
45+1'
Окинава СВ - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Окинава СВ - 2-ой Гол
61'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
61'
Тиамо Хираката - 3-ий Гол
69'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
75'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
83'
Тиамо Хираката - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
90+5'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Тиамо Хираката — Окинава СВ

Команда Тиамо Хираката в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Окинава СВ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Тиамо Хираката
Тиамо Хираката
Окинава СВ
Тиамо Хираката
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.11.2025
Окинава СВ
Окинава СВ
0:3
Тиамо Хираката
Тиамо Хираката
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тиамо Хираката Тиамо Хираката
53%
Окинава СВ Окинава СВ
47%
Атаки
76
69
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
