Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Тиамо Хираката — Окинава СВ , 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Тиамо Хираката — Окинава СВ

Команда Тиамо Хираката в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Окинава СВ, в том матче победу одержали гостьи.