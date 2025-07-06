06.07.2025
Смотреть онлайн Окинава СВ - Yokogawa Musashino FC 06.07.2025. Прямая трансляция
матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Окинава СВ — Yokogawa Musashino FC, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Япония - Футбольная лига
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
40'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Окинава СВ - Угловой
50'
Окинава СВ - Угловой
56'
Окинава СВ - Угловой
63'
Yokogawa Musashino FC - 1-ый Гол
90+1'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Окинава СВ — Yokogawa Musashino FC
История последних встреч
Окинава СВ
Yokogawa Musashino FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
18.10.2025
Yokogawa Musashino FC
0:0
Окинава СВ
Статистика матча
Атаки
93
70
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
1
5
