06.07.2025
Смотреть онлайн Рейнмир Аомори - Рейлак Шига 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Рейнмир Аомори — Рейлак Шига, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Япония - Футбольная лига
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Рейлак Шига
25'
Текстовая трансляция
25'
Рейлак Шига - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
47'
Рейнмир Аомори - Угловой
53'
Рейлак Шига - Угловой
56'
Рейнмир Аомори - Угловой
72'
Рейлак Шига - Угловой
86'
Рейнмир Аомори - Угловой
90+4'
Рейнмир Аомори - Угловой
90+5'
Рейнмир Аомори - Угловой
90+8'
Рейнмир Аомори - Угловой
90+9'
Рейнмир Аомори - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Превью матча Рейнмир Аомори — Рейлак Шига
История последних встреч
Рейнмир Аомори
Рейлак Шига
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Рейлак Шига
1:0
Рейнмир Аомори
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
76
82
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу