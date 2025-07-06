06.07.2025
Смотреть онлайн Минебеа Мицуми - Йокогама СКК 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Минебеа Мицуми — Йокогама СКК, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Япония - Футбольная лига
Минебеа Мицуми
17'
85'
87'
Завершен
3 : 0
06 июля 2025
Минебеа Мицуми
17'
Счет после первого тайма 1:0
Минебеа Мицуми
85'
Минебеа Мицуми
87'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
10'
Минебеа Мицуми - Угловой
11'
Минебеа Мицуми - Угловой
17'
Минебеа Мицуми - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Минебеа Мицуми - Угловой
61'
Йокогама СКК - Угловой
85'
Минебеа Мицуми - 2-ой Гол
87'
Минебеа Мицуми - 3-ий Гол
89'
Йокогама СКК - Угловой
90+2'
Минебеа Мицуми - Угловой
90+7'
Йокогама СКК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Минебеа Мицуми — Йокогама СКК
История последних встреч
Минебеа Мицуми
Йокогама СКК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Йокогама СКК
1:0
Минебеа Мицуми
Статистика матча
Атаки
99
96
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу