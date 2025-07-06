06.07.2025
Смотреть онлайн Atletico Suzuka Club - Витриен Мие 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Atletico Suzuka Club — Витриен Мие, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Япония - Футбольная лига
Atletico Suzuka Club
21'
63'
90+2'
Завершен
3 : 3
06 июля 2025
Витриен Мие
2'
9'
13'
Atletico Suzuka Club
90+2'
Текстовая трансляция
2'
Витриен Мие - 1-ый Гол
9'
Витриен Мие - Угловой
9'
Витриен Мие - 2-ой Гол
13'
Витриен Мие - 3-ий Гол
19'
Витриен Мие - Угловой
21'
Atletico Suzuka Club - 4-ый Гол
39'
Atletico Suzuka Club - Угловой
45'
Витриен Мие - Угловой
45+3'
Витриен Мие - Угловой
Счет после первого тайма 1:3 : 0,3
51'
Витриен Мие - Угловой
63'
Atletico Suzuka Club - 5-ый Гол
84'
Витриен Мие - Угловой
90+2'
Atletico Suzuka Club - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,3
Превью матча Atletico Suzuka Club — Витриен Мие
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
30
39
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу