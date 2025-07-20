20.07.2025
Смотреть онлайн Yokogawa Musashino FC - Atletico Suzuka Club 20.07.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Yokogawa Musashino FC — Atletico Suzuka Club, 17 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Япония - Футбольная лига
Yokogawa Musashino FC
90+5'
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
12'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
22'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
29'
Atletico Suzuka Club - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
80'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
84'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
87'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
90'
Atletico Suzuka Club - Угловой
90+3'
Yokogawa Musashino FC - Угловой
90+5'
Yokogawa Musashino FC - 1-ый Гол
90+7'
Atletico Suzuka Club - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Yokogawa Musashino FC — Atletico Suzuka Club
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
67
55
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
13
3
