Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Рейнмир Аомори — Витриен Мие , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Рейнмир Аомори — Витриен Мие

Команда Рейнмир Аомори в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Витриен Мие, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Рейнмир Аомори в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Витриен Мие забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Витриен Мие, в том матче сыграли вничью.