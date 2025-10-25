Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Рейнмир Аомори - Витриен Мие 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Рейнмир АомориВитриен Мие, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК, 26 тур
Япония - Футбольная лига
Рейнмир Аомори
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Витриен Мие
Превью матча Рейнмир Аомори — Витриен Мие

Команда Рейнмир Аомори в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Витриен Мие, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Рейнмир Аомори в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Витриен Мие забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Витриен Мие, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Рейнмир Аомори
Рейнмир Аомори
Витриен Мие
Рейнмир Аомори
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.06.2025
Витриен Мие
Витриен Мие
1:1
Рейнмир Аомори
Рейнмир Аомори
Игры 26 тур
26.10.2025
Грулла
4:2
Варспах Ойта
Завершен
26.10.2025
Маруясу Оказаки
1:2
Хонда
Завершен
26.10.2025
Atletico Suzuka Club
3:1
Тиамо Хираката
Завершен
25.10.2025
Asuka FC
1:3
Йокогама СКК
Завершен
25.10.2025
Бриобекка Урэйасу
1:1
Yokogawa Musashino FC
Завершен
25.10.2025
Окинава СВ
1:3
Рейлак Шига
Завершен
25.10.2025
Минебеа Мицуми
1:1
Криасао Синдзюку
Завершен
25.10.2025
Рейнмир Аомори
0:1
Витриен Мие
Завершен
Рейтинг UEFA