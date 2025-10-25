Смотреть онлайн Бриобекка Урэйасу - Yokogawa Musashino FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Бриобекка Урэйасу — Yokogawa Musashino FC, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
Превью матча Бриобекка Урэйасу — Yokogawa Musashino FC
Команда Бриобекка Урэйасу в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-4. Команда Yokogawa Musashino FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-15. Команда Бриобекка Урэйасу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Yokogawa Musashino FC забивает 1, пропускает 2.