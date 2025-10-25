Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Бриобекка Урэйасу - Yokogawa Musashino FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Бриобекка УрэйасуYokogawa Musashino FC, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 26 тур
Япония - Футбольная лига
Бриобекка Урэйасу
90+3'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Yokogawa Musashino FC
44'
Смотреть онлайн
Tokyo Musashino City FC icon
44'
Счет после первого тайма 0:1
Бриобекка Урэйасу SC icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
33'
Угловой
Tokyo Musashino City FC - Угловой
44'
Tokyo Musashino City FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
60'
Угловой
Бриобекка Урэйасу SC - Угловой
64'
Угловой
Tokyo Musashino City FC - Угловой
75'
Угловой
Бриобекка Урэйасу SC - Угловой
78'
Угловой
Бриобекка Урэйасу SC - Угловой
90'
Угловой
Tokyo Musashino City FC - Угловой
90+3'
Бриобекка Урэйасу SC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Бриобекка Урэйасу — Yokogawa Musashino FC

Команда Бриобекка Урэйасу в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-4. Команда Yokogawa Musashino FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-15. Команда Бриобекка Урэйасу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Yokogawa Musashino FC забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Бриобекка Урэйасу Бриобекка Урэйасу
68%
Yokogawa Musashino FC Yokogawa Musashino FC
32%
Атаки
76
51
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
2
Игры 26 тур
26.10.2025
Грулла
4:2
Варспах Ойта
Завершен
26.10.2025
Маруясу Оказаки
1:2
Хонда
Завершен
26.10.2025
Atletico Suzuka Club
3:1
Тиамо Хираката
Завершен
25.10.2025
Asuka FC
1:3
Йокогама СКК
Завершен
25.10.2025
Бриобекка Урэйасу
1:1
Yokogawa Musashino FC
Завершен
25.10.2025
Окинава СВ
1:3
Рейлак Шига
Завершен
25.10.2025
Минебеа Мицуми
1:1
Криасао Синдзюку
Завершен
25.10.2025
Рейнмир Аомори
0:1
Витриен Мие
Завершен
Комментарии к матчу
