25.10.2025

Смотреть онлайн Окинава СВ - Рейлак Шига 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Окинава СВРейлак Шига, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 26 тур
Япония - Футбольная лига
Окинава СВ
38'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Рейлак Шига
11'
27'
59'
Рейлак Шига icon
11'
Рейлак Шига icon
27'
Окинава СВ icon
38'
Счет после первого тайма 1:2
Рейлак Шига icon
59'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
11'
Рейлак Шига - 1-ый Гол
13'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
17'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
20'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
27'
Рейлак Шига - 2-ой Гол
34'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
38'
Окинава СВ - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
50'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
55'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
59'
Рейлак Шига - 4-ый Гол
61'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
65'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
77'
Угловой
Окинава СВ - Угловой
86'
Угловой
Рейлак Шига - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Окинава СВ — Рейлак Шига

Команда Окинава СВ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Рейлак Шига, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Окинава СВ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рейлак Шига забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Рейлак Шига, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Окинава СВ
Окинава СВ
Рейлак Шига
Окинава СВ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
Рейлак Шига
Рейлак Шига
2:3
Окинава СВ
Окинава СВ
Обзор

Статистика матча

Атаки
90
68
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
4
6
Игры 26 тур
26.10.2025
Грулла
4:2
Варспах Ойта
Завершен
26.10.2025
Маруясу Оказаки
1:2
Хонда
Завершен
26.10.2025
Atletico Suzuka Club
3:1
Тиамо Хираката
Завершен
25.10.2025
Asuka FC
1:3
Йокогама СКК
Завершен
25.10.2025
Бриобекка Урэйасу
1:1
Yokogawa Musashino FC
Завершен
25.10.2025
Окинава СВ
1:3
Рейлак Шига
Завершен
25.10.2025
Минебеа Мицуми
1:1
Криасао Синдзюку
Завершен
25.10.2025
Рейнмир Аомори
0:1
Витриен Мие
Завершен
