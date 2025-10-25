Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Окинава СВ — Рейлак Шига , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Окинава СВ — Рейлак Шига

Команда Окинава СВ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Рейлак Шига, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Окинава СВ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рейлак Шига забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Рейлак Шига, в том матче победу одержали гостьи.