Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Минебеа Мицуми — Криасао Синдзюку , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Минебеа Мицуми — Криасао Синдзюку

Команда Минебеа Мицуми в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Криасао Синдзюку, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Минебеа Мицуми в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Криасао Синдзюку забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Криасао Синдзюку, в том матче сыграли вничью.