Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Маруясу Оказаки — Хонда , 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Маруясу Оказаки — Хонда

Команда Маруясу Оказаки в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Хонда, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-10. Команда Маруясу Оказаки в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хонда забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Хонда, в том матче победу одержали хозяева.