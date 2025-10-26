Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Маруясу Оказаки - Хонда 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Маруясу ОказакиХонда, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 26 тур
Япония - Футбольная лига
Маруясу Оказаки
49'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Хонда
25'
43'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хонда icon
25'
Хонда icon
43'
Счет после первого тайма 0:2
Маруясу Оказаки icon
49'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Хонда - Угловой
25'
Хонда - 1-ый Гол
36'
Угловой
Хонда - Угловой
43'
Хонда - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
49'
Маруясу Оказаки - 3-ий Гол
59'
Угловой
Хонда - Угловой
89'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
90+2'
Угловой
Хонда - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1

Превью матча Маруясу Оказаки — Хонда

Команда Маруясу Оказаки в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Хонда, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-10. Команда Маруясу Оказаки в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хонда забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Хонда, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Маруясу Оказаки
Маруясу Оказаки
Хонда
Маруясу Оказаки
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
Хонда
Хонда
2:0
Маруясу Оказаки
Маруясу Оказаки
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Маруясу Оказаки Маруясу Оказаки
42%
Хонда Хонда
58%
Атаки
59
68
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
4
5
Игры 26 тур
26.10.2025
Грулла
4:2
Варспах Ойта
Завершен
26.10.2025
Маруясу Оказаки
1:2
Хонда
Завершен
26.10.2025
Atletico Suzuka Club
3:1
Тиамо Хираката
Завершен
25.10.2025
Asuka FC
1:3
Йокогама СКК
Завершен
25.10.2025
Бриобекка Урэйасу
1:1
Yokogawa Musashino FC
Завершен
25.10.2025
Окинава СВ
1:3
Рейлак Шига
Завершен
25.10.2025
Минебеа Мицуми
1:1
Криасао Синдзюку
Завершен
25.10.2025
Рейнмир Аомори
0:1
Витриен Мие
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA