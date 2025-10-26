Превью матча Atletico Suzuka Club — Тиамо Хираката

Команда Atletico Suzuka Club в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Тиамо Хираката, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Atletico Suzuka Club в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тиамо Хираката забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Тиамо Хираката, в том матче победу одержали хозяева.