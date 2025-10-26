Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Atletico Suzuka Club - Тиамо Хираката 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Atletico Suzuka ClubТиамо Хираката, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 26 тур
Япония - Футбольная лига
Atletico Suzuka Club
26'
61'
82'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Тиамо Хираката
80'
Смотреть онлайн
Atletico Suzuka Club icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Atletico Suzuka Club icon
61'
Тиамо Хираката icon
80'
Atletico Suzuka Club icon
82'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
26'
Atletico Suzuka Club - 1-ый Гол
42'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
61'
Atletico Suzuka Club - 2-ой Гол
67'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
73'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
79'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
80'
Тиамо Хираката - 3-ий Гол
82'
Atletico Suzuka Club - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Atletico Suzuka Club — Тиамо Хираката

Команда Atletico Suzuka Club в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Тиамо Хираката, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Atletico Suzuka Club в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тиамо Хираката забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Тиамо Хираката, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Atletico Suzuka Club
Atletico Suzuka Club
Тиамо Хираката
Atletico Suzuka Club
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
Тиамо Хираката
Тиамо Хираката
3:0
Atletico Suzuka Club
Atletico Suzuka Club
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Atletico Suzuka Club Atletico Suzuka Club
40%
Тиамо Хираката Тиамо Хираката
60%
Атаки
84
107
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
8
4
Игры 26 тур
26.10.2025
Грулла
4:2
Варспах Ойта
Завершен
26.10.2025
Маруясу Оказаки
1:2
Хонда
Завершен
26.10.2025
Atletico Suzuka Club
3:1
Тиамо Хираката
Завершен
25.10.2025
Asuka FC
1:3
Йокогама СКК
Завершен
25.10.2025
Бриобекка Урэйасу
1:1
Yokogawa Musashino FC
Завершен
25.10.2025
Окинава СВ
1:3
Рейлак Шига
Завершен
25.10.2025
Минебеа Мицуми
1:1
Криасао Синдзюку
Завершен
25.10.2025
Рейнмир Аомори
0:1
Витриен Мие
Завершен
Комментарии к матчу
