15.08.2025

Смотреть онлайн Spring Hills FC Women - Brunswick Juventus Women 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Spring Hills FC WomenBrunswick Juventus Women, 20 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК, 20 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Spring Hills FC Women
63'
64'
70'
Завершен
3 : 2
15 августа 2025
Brunswick Juventus Women
9'
38'
Brunswick Juventus Women icon
9'
Brunswick Juventus Women icon
38'
Счет после первого тайма 0:2
Spring Hills FC Women icon
63'
Spring Hills FC Women icon
64'
Spring Hills FC Women icon
70'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
9'
Brunswick Juventus Women - 1-ый Гол
19'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
28'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
37'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
37'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
38'
Brunswick Juventus Women - 2-ой Гол
40'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
52'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
63'
Spring Hills FC Women - 3-ий Гол
64'
Spring Hills FC Women - 4-ый Гол
70'
Spring Hills FC Women - 5-ый Гол
74'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
90'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Spring Hills FC Women — Brunswick Juventus Women

Статистика матча

Атаки
86
79
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
6
6
