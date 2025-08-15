15.08.2025
Смотреть онлайн ФК Гленорчи Найтс - Кингборо Лайонс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: ФК Гленорчи Найтс — Кингборо Лайонс, 18 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе KGV Soccer Park.
МСК, 18 тур, Стадион: KGV Soccer Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
ФК Гленорчи Найтс
90+1'
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
Кингборо Лайонс
22'
Кингборо Лайонс
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
ФК Гленорчи Найтс
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Текстовая трансляция
10'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
12'
Кингборо Лайонс - Угловой
22'
Кингборо Лайонс - 1-ый Гол
28'
Кингборо Лайонс - Угловой
30'
Кингборо Лайонс - Угловой
34'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
47'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
70'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
90+1'
ФК Гленорчи Найтс - 2-ой Гол
Превью матча ФК Гленорчи Найтс — Кингборо Лайонс
Статистика матча
Атаки
74
78
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
0
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу