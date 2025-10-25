Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Марупе - АФА Олайне 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЛатвия. 1-я Лига по футболу: МарупеАФА Олайне, 24 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 24 тур
Латвия. 1-я Лига по футболу
Марупе
19'
45'
57'
85'
90+2'
Завершен
5 : 1
25 октября 2025
АФА Олайне
72'
Смотреть онлайн
Марупе icon
19'
Марупе icon
45'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
Марупе icon
57'
АФА Олайне icon
72'
Марупе icon
85'
Марупе icon
90+2'
Матч закончился со счётом 5:1 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Марупе - Угловой
8'
Угловой
Марупе - Угловой
10'
Угловой
Марупе - Угловой
12'
Угловой
Марупе - Угловой
19'
Марупе - 1-ый Гол
45'
Марупе - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
47'
Угловой
Марупе - Угловой
50'
Угловой
Марупе - Угловой
53'
Угловой
Марупе - Угловой
55'
Угловой
Марупе - Угловой
57'
Марупе - 3-ий Гол
64'
Угловой
Марупе - Угловой
71'
Угловой
Марупе - Угловой
72'
АФА Олайне - 4-ый Гол
75'
Угловой
Марупе - Угловой
78'
Угловой
АФА Олайне - Угловой
82'
Угловой
АФА Олайне - Угловой
85'
Марупе - 5-ый Гол
90+2'
Марупе - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 2,3

Превью матча Марупе — АФА Олайне

Команда Марупе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-21. Команда АФА Олайне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-37. Команда Марупе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АФА Олайне забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды АФА Олайне, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Марупе
Марупе
АФА Олайне
Марупе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.06.2025
АФА Олайне
АФА Олайне
1:4
Марупе
Марупе
Обзор

Статистика матча

Атаки
133
90
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
14
4
Игры 24 тур
26.10.2025
Rezeknes FA
1:2
Leevon PPK
Завершен
25.10.2025
ФК Смилтене/ДЮСШ
1:3
FK Beitar Riga/Mariners
Завершен
25.10.2025
Марупе
5:1
АФА Олайне
Завершен
25.10.2025
ФШЮД Албертс
4:3
Тукумс-2000
Завершен
Комментарии к матчу
