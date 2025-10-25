Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Латвия. 1-я Лига по футболу : Марупе — АФА Олайне , 24 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Марупе — АФА Олайне

Команда Марупе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-21. Команда АФА Олайне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-37. Команда Марупе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АФА Олайне забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды АФА Олайне, в том матче победу одержали гостьи.