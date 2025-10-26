Превью матча Rezeknes FA — Leevon PPK

Команда Rezeknes FA в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-19. Команда Leevon PPK, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-18. Команда Rezeknes FA в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Leevon PPK забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Leevon PPK, в том матче победу одержали хозяева.