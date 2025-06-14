Смотреть онлайн Палмейрас - Женщины - Флуминенсе-РЖ (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A1 Women: Палмейрас - Женщины — Флуминенсе-РЖ (жен), 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelo Bracalente.
Превью матча Палмейрас - Женщины — Флуминенсе-РЖ (жен)
Команда Палмейрас - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.