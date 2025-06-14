Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Женщины - Флуминенсе-РЖ (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A1 Women: Палмейрас - ЖенщиныФлуминенсе-РЖ (жен), 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelo Bracalente.

МСК, 14 тур, Стадион: Nelo Bracalente
Brazil Serie A1 Women
Палмейрас - Женщины
21'
Завершен
4 : 2
14 июня 2025
Флуминенсе-РЖ (жен)
7'
Смотреть онлайн
Fluminense Women icon
7'
Палмейрас - Женщины icon
21'
Текстовая трансляция
7'
Fluminense Women - 1-ый Гол
12'
Угловой
Fluminense Women - Угловой
21'
Палмейрас - Женщины - 2-ой Гол
38'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
39'
Угловой
Fluminense Women - Угловой
42'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
43'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой

Превью матча Палмейрас - Женщины — Флуминенсе-РЖ (жен)

Команда Палмейрас - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Статистика матча

Атаки
39
45
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
1
Игры 14 тур
16.06.2025
Интернасьонал (жен)
0:5
Коринтианс Паулиста (жен)
Завершен
15.06.2025
3B да Амазониа (жен)
0:4
ЕК Бахия - Женщины
Завершен
14.06.2025
Ферровиария
0:0
КА Брагантино (жен)
Завершен
14.06.2025
Фламенго РЖ - Женщины
3:0
Америка Минейро (жен)
Завершен
14.06.2025
Крузейро (жен)
1:1
Спорт Ресифи - Женщины
Завершен
14.06.2025
Ювентуд (жен)
0:1
Сан-Паулу (жен)
Завершен
14.06.2025
ФК Реал Бразилия - Женщины
2:1
Гремио РС - Женщины
Завершен
14.06.2025
Палмейрас - Женщины
4:2
Флуминенсе-РЖ (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
