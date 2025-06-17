Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Маморе - КА Патросиненсе 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Минейро 2: МамореКА Патросиненсе, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Маморе
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
КА Патросиненсе
22'
Смотреть онлайн
Patrocinense icon
22'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Patrocinense - Угловой
22'
Patrocinense - 1-ый Гол
28'
Угловой
Маморе - Угловой
41'
Угловой
Маморе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
68'
Угловой
Маморе - Угловой
69'
Угловой
Маморе - Угловой
75'
Угловой
Маморе - Угловой
75'
Угловой
Маморе - Угловой
90+2'
Угловой
Маморе - Угловой
90+2'
Угловой
Маморе - Угловой
90+3'
Угловой
Маморе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча Маморе — КА Патросиненсе

Статистика матча

Атаки
137
111
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA