Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: Гуарани МГ — Ипатинга, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Гуарани МГ
63'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
14'
Гуарани МГ - Угловой
15'
Гуарани МГ - Угловой
23'
Гуарани МГ - Угловой
36'
Гуарани МГ - Угловой
36'
Ипатинга - Угловой
38'
Ипатинга - Угловой
38'
Ипатинга - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Гуарани МГ - Угловой
53'
Гуарани МГ - Угловой
53'
Гуарани МГ - Угловой
63'
Гуарани МГ - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Гуарани МГ — Ипатинга
Статистика матча
Атаки
135
102
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
6
12
