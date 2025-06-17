Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Гуарани МГ - Ипатинга 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Минейро 2: Гуарани МГИпатинга, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Гуарани МГ
63'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Ипатинга
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Гуарани МГ icon
63'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
15'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
23'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
36'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
36'
Угловой
Ипатинга - Угловой
38'
Угловой
Ипатинга - Угловой
38'
Угловой
Ипатинга - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
53'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
53'
Угловой
Гуарани МГ - Угловой
63'
Гуарани МГ - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Гуарани МГ — Ипатинга

Статистика матча

Атаки
135
102
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
6
12
Комментарии к матчу
