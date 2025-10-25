Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Слайго Роверс - Корс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: Слайго РоверсКорс, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Шоуграундс.

МСК, 35 тур, Стадион: Шоуграундс
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Слайго Роверс
Owen Elding 63'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Корс
Nolan 58'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Nolan - Корс icon
58'
Owen Elding icon
63'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
11'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
12'
Угловой
Корс - Угловой
19'
Угловой
Корс - Угловой
45+1'
Угловой
Корс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
58'
Nolan - 1-ый Гол
62'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
63'
Owen Elding - 2-ой Гол
66'
Угловой
Корс - Угловой
85'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
86'
Угловой
Корс - Угловой
89'
Угловой
Слайго Роверс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Слайго Роверс — Корс

Команда Слайго Роверс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-14. Команда Корс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Слайго Роверс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Корс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Корс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Слайго Роверс
Слайго Роверс
Корс
Слайго Роверс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.07.2025
Корс
Корс
2:3
Слайго Роверс
Слайго Роверс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Слайго Роверс Слайго Роверс
60%
Корс Корс
40%
Атаки
146
80
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
