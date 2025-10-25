Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион : Слайго Роверс — Корс , 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Шоуграундс .

Превью матча Слайго Роверс — Корс

Команда Слайго Роверс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-14. Команда Корс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Слайго Роверс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Корс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Корс, в том матче победу одержали гостьи.