29.06.2025
Смотреть онлайн Нейпир Сити Роверс - Веллингтон Феникс II 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Феникс II, 12 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.
МСК, 12 тур, Стадион: Bluewater Stadium
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
11'
Нейпир Сити Роверс - 1-ый Гол
14'
Wellington Phoenix Reserves - 2-ой Гол
18'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
30'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
30'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
31'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
36'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
45+1'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
51'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
63'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
64'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
75'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
76'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
82'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
90+3'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
90+3'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
Превью матча Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Феникс II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
73
68
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
23
5
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу