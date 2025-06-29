Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Нейпир Сити Роверс - Веллингтон Феникс II 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: Нейпир Сити РоверсВеллингтон Феникс II, 12 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: Bluewater Stadium
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
Нейпир Сити Роверс
11'
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
Веллингтон Феникс II
14'
Смотреть онлайн
Нейпир Сити Роверс icon
11'
Wellington Phoenix Reserves icon
14'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
11'
Нейпир Сити Роверс - 1-ый Гол
14'
Wellington Phoenix Reserves - 2-ой Гол
18'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
30'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
30'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
31'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
36'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
45+1'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
51'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
63'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
64'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
75'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
76'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
82'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
90+3'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
90+3'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Феникс II

Статистика матча

Владение мячом
Нейпир Сити Роверс Нейпир Сити Роверс
56%
Веллингтон Феникс II Веллингтон Феникс II
44%
Атаки
73
68
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
23
5
Удары в створ ворот
7
7
Игры 12 тур
29.06.2025
Нейпир Сити Роверс
1:1
Веллингтон Феникс II
Завершен
28.06.2025
Island Bay United
1:2
Аппер Хатт Сити
Завершен
28.06.2025
ФК Петон
1:5
Вестерн Сабербс
Завершен
28.06.2025
Мирамар Рейнджерс
1:1
Норт Веллингтон АФК
Завершен
28.06.2025
Уотерсайд Карори
1:9
Веллингтон Олимпик
Завершен
Комментарии к матчу
