23.08.2025
Смотреть онлайн Данидин Сити Ройялс - Селвин Юнайтед 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Данидин Сити Ройялс — Селвин Юнайтед, 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Logan Park 1.
МСК, 17 тур, Стадион: Logan Park 1
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Данидин Сити Ройялс
11'
25'
71'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Селвин Юнайтед
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
11'
Данидин Сити Ройялс FC - 1-ый Гол
16'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
16'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
17'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
21'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
25'
Данидин Сити Ройялс FC - 2-ой Гол
35'
Селвин Юнайтед - Угловой
45+1'
Селвин Юнайтед - Угловой
45+2'
Селвин Юнайтед - 3-ий Гол
53'
Селвин Юнайтед - Угловой
57'
Селвин Юнайтед - Угловой
57'
Селвин Юнайтед - Угловой
59'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
68'
Селвин Юнайтед - Угловой
68'
Селвин Юнайтед - Угловой
71'
Данидин Сити Ройялс FC - 4-ый Гол
73'
Селвин Юнайтед - Угловой
74'
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Селвин Юнайтед - Угловой
76'
Селвин Юнайтед - Угловой
76'
Селвин Юнайтед - Угловой
85'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
90+6'
Селвин Юнайтед - Угловой
Превью матча Данидин Сити Ройялс — Селвин Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
84
90
Угловые
7
14
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу