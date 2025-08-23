Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Данидин Сити Ройялс - Селвин Юнайтед 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Данидин Сити РойялсСелвин Юнайтед, 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Logan Park 1.

МСК, 17 тур, Стадион: Logan Park 1
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Данидин Сити Ройялс
11'
25'
71'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Селвин Юнайтед
45+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Данидин Сити Ройялс FC icon
11'
Данидин Сити Ройялс FC icon
25'
Селвин Юнайтед icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1
Данидин Сити Ройялс FC icon
71'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
11'
Данидин Сити Ройялс FC - 1-ый Гол
16'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
16'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
17'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
21'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
25'
Данидин Сити Ройялс FC - 2-ой Гол
35'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
45+1'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
45+2'
Селвин Юнайтед - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
53'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
57'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
57'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
59'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
68'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
68'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
71'
Данидин Сити Ройялс FC - 4-ый Гол
73'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
74'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
76'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
76'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
85'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
90+6'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Данидин Сити Ройялс — Селвин Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Данидин Сити Ройялс Данидин Сити Ройялс
47%
Селвин Юнайтед Селвин Юнайтед
53%
Атаки
84
90
Угловые
7
14
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
22 Февраля
19:30
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
22 Февраля
23:00
Хайденхайм Хайденхайм
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Февраля
21:30
Страсбург Страсбург
Лион Лион
22 Февраля
22:45
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Атланта Хокс Атланта Хокс
22 Февраля
23:40
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
22 Февраля
23:40
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
22 Февраля
21:10
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
22 Февраля
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA