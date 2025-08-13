Смотреть онлайн Beijing Women - Jiangsu Women 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины: Beijing Women — Jiangsu Women, 16 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Xiannongtan Stadium.