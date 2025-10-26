Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион : Богемианс — Шелбурн , 35 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авива .

Превью матча Богемианс — Шелбурн

Команда Богемианс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-12. Команда Шелбурн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Богемианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шелбурн забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Шелбурн, в том матче сыграли вничью.