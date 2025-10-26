Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Богемианс - Шелбурн 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: БогемиансШелбурн, 35 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авива.

МСК, 35 тур, Стадион: Авива
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Богемианс
Ross Tierney 17'
Джордан Флорес 21'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Шелбурн
Мартин Миллер 35'
Harry Wood 87'
McInroy 90+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ross Tierney icon
17'
Джордан Флорес icon
21'
John Martin icon
35'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
Harry Wood icon
87'
McInroy - Шелбурн icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Богемианс - Угловой
14'
Угловой
Шелбурн - Угловой
17'
Угловой
Богемианс - Угловой
17'
Ross Tierney - 1-ый Гол
21'
Угловой
Богемианс - Угловой
21'
Джордан Флорес - 2-ой Гол
35'
John Martin - 3-ий Гол
39'
Угловой
Шелбурн - Угловой
43'
Угловой
Богемианс - Угловой
44'
Угловой
Богемианс - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
54'
Угловой
Шелбурн - Угловой
65'
Угловой
Шелбурн - Угловой
80'
Угловой
Шелбурн - Угловой
81'
Угловой
Шелбурн - Угловой
87'
Harry Wood - 4-ый Гол
90+7'
McInroy - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,1

Превью матча Богемианс — Шелбурн

Команда Богемианс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-12. Команда Шелбурн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Богемианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шелбурн забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Шелбурн, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Богемианс
Богемианс
Шелбурн
Богемианс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.08.2025
Шелбурн
Шелбурн
2:2
Богемианс
Богемианс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Богемианс Богемианс
54%
Шелбурн Шелбурн
46%
Атаки
99
70
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
3
5
Игры 35 тур
26.10.2025
Богемианс
2:3
Шелбурн
Завершен
26.10.2025
Дерри Сити
2:1
Шемрок
Завершен
25.10.2025
Слайго Роверс
1:1
Корс
Завершен
24.10.2025
Голуэй Юнайтед
1:1
Дрогеда
Завершен
24.10.2025
Ст. Патрикс
1:1
Уотерфорд
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA