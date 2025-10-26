Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дерри Сити - Шемрок 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: Дерри СитиШемрок, 35 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брэндиуэлл.

МСК, 35 тур, Стадион: Брэндиуэлл
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Дерри Сити
Fleming 25'
Sadou Diallo 87'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Шемрок
Рори Гаффни 90+8'
Fleming - Дерри Сити icon
25'
Счет после первого тайма 1:0
Sadou Diallo icon
87'
Рори Гаффни icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Шемрок - Угловой
25'
Fleming - 1-ый Гол
30'
Угловой
Шемрок - Угловой
41'
Угловой
Дерри Сити - Угловой
45'
Угловой
Шемрок - Угловой
45+4'
Угловой
Шемрок - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Дерри Сити - Угловой
64'
Угловой
Дерри Сити - Угловой
67'
Угловой
Дерри Сити - Угловой
78'
Угловой
Шемрок - Угловой
87'
Sadou Diallo - 2-ой Гол
90+8'
Рори Гаффни - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Дерри Сити — Шемрок

Команда Дерри Сити в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-12. Команда Шемрок, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-17. Команда Дерри Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шемрок забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Шемрок, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Дерри Сити
Дерри Сити
Шемрок
Дерри Сити
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
03.08.2025
Шемрок
Шемрок
2:0
Дерри Сити
Дерри Сити
Обзор
23.05.2025
Дерри Сити
Дерри Сити
1:2
Шемрок
Шемрок
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дерри Сити Дерри Сити
42%
Шемрок Шемрок
58%
Атаки
103
89
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
5
4
Игры 35 тур
26.10.2025
Богемианс
2:3
Шелбурн
Завершен
26.10.2025
Дерри Сити
2:1
Шемрок
Завершен
25.10.2025
Слайго Роверс
1:1
Корс
Завершен
24.10.2025
Голуэй Юнайтед
1:1
Дрогеда
Завершен
24.10.2025
Ст. Патрикс
1:1
Уотерфорд
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA