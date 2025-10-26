Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион : Дерри Сити — Шемрок , 35 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брэндиуэлл .

Превью матча Дерри Сити — Шемрок

Команда Дерри Сити в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-12. Команда Шемрок, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-17. Команда Дерри Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шемрок забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Шемрок, в том матче победу одержали хозяева.