Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион : Голуэй Юнайтед — Дрогеда , 35 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Террилэнд Парк .

Превью матча Голуэй Юнайтед — Дрогеда

Команда Голуэй Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Дрогеда, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Голуэй Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Дрогеда забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Дрогеда, в том матче победу одержали хозяева.