24.10.2025

Смотреть онлайн Голуэй Юнайтед - Дрогеда 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: Голуэй ЮнайтедДрогеда, 35 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Террилэнд Парк.

МСК, 35 тур, Стадион: Террилэнд Парк
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Голуэй Юнайтед
Стефен Валш 56'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Дрогеда
Luke Heeney 49'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Luke Heeney icon
49'
Стефен Валш icon
56'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
23'
Угловой
Дрогеда - Угловой
45+4'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
45+5'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Luke Heeney - 1-ый Гол
53'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
56'
Стефен Валш - 2-ой Гол
61'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
67'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
77'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
78'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
79'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
80'
Угловой
Дрогеда - Угловой
90'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
90+4'
Угловой
Дрогеда - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Голуэй Юнайтед — Дрогеда

Команда Голуэй Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Дрогеда, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Голуэй Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Дрогеда забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Дрогеда, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Голуэй Юнайтед
Голуэй Юнайтед
Дрогеда
Голуэй Юнайтед
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.07.2025
Дрогеда
Дрогеда
1:0
Голуэй Юнайтед
Голуэй Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Голуэй Юнайтед Голуэй Юнайтед
49%
Дрогеда Дрогеда
51%
Атаки
88
79
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
5
5
Игры 35 тур
26.10.2025
Богемианс
2:3
Шелбурн
Завершен
26.10.2025
Дерри Сити
2:1
Шемрок
Завершен
25.10.2025
Слайго Роверс
1:1
Корс
Завершен
24.10.2025
Голуэй Юнайтед
1:1
Дрогеда
Завершен
24.10.2025
Ст. Патрикс
1:1
Уотерфорд
Завершен
Комментарии к матчу
