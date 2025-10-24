Превью матча Ст. Патрикс — Уотерфорд

Команда Ст. Патрикс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Уотерфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-18. Команда Ст. Патрикс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уотерфорд забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Уотерфорд, в том матче победу одержали гостьи.