24.10.2025

Смотреть онлайн Ст. Патрикс - Уотерфорд 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: Ст. ПатриксУотерфорд, 35 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Richmond Park.

МСК, 35 тур, Стадион: Richmond Park
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Ст. Патрикс
Mason Melia 40'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Уотерфорд
Ryan Burke 45+2'
Смотреть онлайн
Mason Melia icon
40'
Ryan Burke icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
7'
Угловой
St Patrick's Athletic - Угловой
20'
Угловой
Уотерфорд - Угловой
26'
Угловой
St Patrick's Athletic - Угловой
40'
Mason Melia - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Уотерфорд - Угловой
45+2'
Ryan Burke - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
57'
Угловой
Уотерфорд - Угловой
84'
Угловой
Уотерфорд - Угловой
90'
Угловой
Уотерфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4

Превью матча Ст. Патрикс — Уотерфорд

Команда Ст. Патрикс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Уотерфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-18. Команда Ст. Патрикс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уотерфорд забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Уотерфорд, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ст. Патрикс
Ст. Патрикс
Уотерфорд
Ст. Патрикс
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
03.08.2025
Уотерфорд
Уотерфорд
0:2
Ст. Патрикс
Ст. Патрикс
Обзор
23.05.2025
Ст. Патрикс
Ст. Патрикс
2:2
Уотерфорд
Уотерфорд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ст. Патрикс Ст. Патрикс
66%
Уотерфорд Уотерфорд
34%
Атаки
93
84
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
15
9
Удары в створ ворот
10
4
Игры 35 тур
26.10.2025
Богемианс
2:3
Шелбурн
Завершен
26.10.2025
Дерри Сити
2:1
Шемрок
Завершен
25.10.2025
Слайго Роверс
1:1
Корс
Завершен
24.10.2025
Голуэй Юнайтед
1:1
Дрогеда
Завершен
24.10.2025
Ст. Патрикс
1:1
Уотерфорд
Завершен
Комментарии к матчу
