25.10.2025

Смотреть онлайн Shenzhen Juniors - Сучжоу Донгву 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Первая лига: Shenzhen JuniorsСучжоу Донгву, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК, 28 тур
Чемпионат Китая. Первая лига
Shenzhen Juniors
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Сучжоу Донгву
45+2'
90+5'
Смотреть онлайн
Сучжоу Донгву icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
Сучжоу Донгву icon
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,3
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
26'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
39'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
42'
Угловой
Shenzhen Juniors - Угловой
45+2'
Сучжоу Донгву - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
50'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
60'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
72'
Угловой
Сучжоу Донгву - Угловой
90'
Угловой
Shenzhen Juniors - Угловой
90+5'
Сучжоу Донгву - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,3

Превью матча Shenzhen Juniors — Сучжоу Донгву

Команда Shenzhen Juniors в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-20. Команда Сучжоу Донгву, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Shenzhen Juniors в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сучжоу Донгву забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Сучжоу Донгву, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Сучжоу Донгву
Shenzhen Juniors
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.06.2025
Сучжоу Донгву
Сучжоу Донгву
0:0
Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Shenzhen Juniors Shenzhen Juniors
62%
Сучжоу Донгву Сучжоу Донгву
38%
Атаки
83
77
Угловые
2
6
Фолы
11
11
Удары (всего)
11
12
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
7
6
Игры 28 тур
26.10.2025
Guangdong GZ-Power
2:2
Shaanxi Union
Завершен
26.10.2025
Гуанси Пинггуо Халиао
0:2
Янбянь Лонгдинг
Завершен
25.10.2025
Dingnan Jiangxi United
2:1
Dalian K'un City
Завершен
25.10.2025
Циндао Ред Лайонс
2:3
Нанкин Сити
Завершен
25.10.2025
Shenzhen Juniors
0:2
Сучжоу Донгву
Завершен
Комментарии к матчу
