Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Первая лига : Shenzhen Juniors — Сучжоу Донгву , 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

Превью матча Shenzhen Juniors — Сучжоу Донгву

Команда Shenzhen Juniors в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-20. Команда Сучжоу Донгву, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Shenzhen Juniors в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сучжоу Донгву забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Сучжоу Донгву, в том матче сыграли вничью.