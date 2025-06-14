Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Ювентуд Антониана - Крусеро Дель Норте 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Ювентуд АнтонианаКрусеро Дель Норте, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе adre Ernesto Martearena?.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Стадион: adre Ernesto Martearena?
Аргентина - Торнео A
Ювентуд Антониана
27'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Крусеро Дель Норте
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ювентуд Антониана icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Ювентуд Антониана - Угловой
19'
Угловой
Ювентуд Антониана - Угловой
27'
Ювентуд Антониана - 1-ый Гол
36'
Угловой
Ювентуд Антониана - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Ювентуд Антониана - Угловой
86'
Угловой
Крусеро Дель Норте - Угловой
90'
Угловой
Ювентуд Антониана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ювентуд Антониана — Крусеро Дель Норте

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
12 Декабря
21:00
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
ХК Ростов ХК Ростов
Челны Челны
12 Декабря
19:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
12 Декабря
19:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
12 Декабря
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
Aurora Aurora
12 Декабря
21:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
12 Декабря
18:30
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Горняк Учалы Горняк Учалы
12 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA