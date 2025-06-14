14.06.2025
Смотреть онлайн Ювентуд Антониана - Крусеро Дель Норте 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Ювентуд Антониана — Крусеро Дель Норте, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе adre Ernesto Martearena?.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Стадион: adre Ernesto Martearena?
Аргентина - Торнео A
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
18'
Ювентуд Антониана - Угловой
19'
Ювентуд Антониана - Угловой
27'
Ювентуд Антониана - 1-ый Гол
36'
Ювентуд Антониана - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Ювентуд Антониана - Угловой
86'
Крусеро Дель Норте - Угловой
90'
Ювентуд Антониана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
