Смотреть онлайн Hattiesburg FC - McKinney Chupacabras FC 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Hattiesburg FC — McKinney Chupacabras FC, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .