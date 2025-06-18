18.06.2025
Смотреть онлайн Вест Честер Юнайтед - LVU Rush 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вест Честер Юнайтед — LVU Rush, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вест Честер Юнайтед
46'
69'
72'
Завершен
3 : 1
18 июня 2025
LVU Rush
67'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
LVU Rush
67'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,1
Текстовая трансляция
19'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
19'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
24'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
46'
Вест Честер Юнайтед - 1-ый Гол
52'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
67'
LVU Rush - 2-ой Гол
69'
Вест Честер Юнайтед - 3-ий Гол
72'
Вест Честер Юнайтед - 4-ый Гол
83'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
87'
LVU Rush - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,1
Превью матча Вест Честер Юнайтед — LVU Rush
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
120
106
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
12
2
Комментарии к матчу