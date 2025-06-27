27.06.2025
Смотреть онлайн Snohomish United - West Seattle Junction FC 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Snohomish United — West Seattle Junction FC, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Snohomish United
12'
Завершен
1 : 0
27 июня 2025
Текстовая трансляция
4'
Snohomish United - Угловой
4'
Snohomish United - Угловой
8'
Snohomish United - Угловой
12'
Snohomish United - 1-ый Гол
14'
Snohomish United - Угловой
34'
Snohomish United - Угловой
43'
Snohomish United - Угловой
45+3'
West Seattle Junction FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
West Seattle Junction FC - Угловой
55'
Snohomish United - Угловой
70'
West Seattle Junction FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Snohomish United — West Seattle Junction FC
История последних встреч
Snohomish United
West Seattle Junction FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.07.2025
West Seattle Junction FC
2:1
Snohomish United
Статистика матча
Атаки
136
135
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
13
8
Удары в створ ворот
8
4
