30.06.2025
Смотреть онлайн West Seattle Junction FC - Portland Bangers 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: West Seattle Junction FC — Portland Bangers, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 3
30 июня 2025
Portland Bangers
1'
44'
69'
Portland Bangers
44'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Portland Bangers
69'
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0
Текстовая трансляция
1'
Portland Bangers - 1-ый Гол
16'
Portland Bangers - Угловой
16'
Portland Bangers - Угловой
17'
Portland Bangers - Угловой
38'
Portland Bangers - Угловой
44'
Portland Bangers - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
West Seattle Junction FC - Угловой
68'
West Seattle Junction FC - 3-ий Гол
69'
Portland Bangers - 4-ый Гол
74'
West Seattle Junction FC - Угловой
85'
West Seattle Junction FC - Угловой
89'
Portland Bangers - Угловой
89'
Portland Bangers - Угловой
90'
Portland Bangers - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0
Превью матча West Seattle Junction FC — Portland Bangers
Статистика матча
Атаки
143
142
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
6
7
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу