17.06.2025

Смотреть онлайн ССА - Флореста ЕК 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: ССАФлореста ЕК, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.

МСК, 9 тур, Стадион: Реи Пеле
Бразилия - Серия C
ССА
35'
60'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Флореста ЕК
ССА icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
ССА icon
60'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ССА - Угловой
14'
Угловой
Floresta - Угловой
17'
Угловой
Floresta - Угловой
32'
Угловой
ССА - Угловой
35'
ССА - 1-ый Гол
43'
Угловой
ССА - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
ССА - Угловой
58'
Угловой
Floresta - Угловой
60'
ССА - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча ССА — Флореста ЕК

Команда ССА в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Владение мячом
ССА ССА
57%
Флореста ЕК Флореста ЕК
43%
Атаки
116
95
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
4
