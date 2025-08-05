Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн АД Конфианца - Анаполис 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: АД КонфианцаАнаполис, 15 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lourival Baptista.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Lourival Baptista
Бразилия - Серия C
АД Конфианца
45+3'
76'
Завершен
2 : 0
05 августа 2025
Анаполис
Confianca icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0
Confianca icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Anapolis - Угловой
42'
Угловой
Confianca - Угловой
42'
Угловой
Confianca - Угловой
44'
Угловой
Anapolis - Угловой
45+3'
Угловой
Confianca - Угловой
45+3'
Confianca - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Confianca - Угловой
74'
Угловой
Anapolis - Угловой
75'
Угловой
Anapolis - Угловой
76'
Confianca - 2-ой Гол
83'
Угловой
Confianca - Угловой
85'
Угловой
Anapolis - Угловой
90+1'
Угловой
Confianca - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча АД Конфианца — Анаполис

Статистика матча

Владение мячом
АД Конфианца АД Конфианца
51%
Анаполис Анаполис
49%
Атаки
132
117
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
9
1
Комментарии к матчу
