05.08.2025
Смотреть онлайн АД Конфианца - Анаполис 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: АД Конфианца — Анаполис, 15 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lourival Baptista.
МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Lourival Baptista
Бразилия - Серия C
АД Конфианца
45+3'
76'
Завершен
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
24'
Anapolis - Угловой
42'
Confianca - Угловой
42'
Confianca - Угловой
44'
Anapolis - Угловой
45+3'
Confianca - Угловой
45+3'
Confianca - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Confianca - Угловой
74'
Anapolis - Угловой
75'
Anapolis - Угловой
76'
Confianca - 2-ой Гол
83'
Confianca - Угловой
85'
Anapolis - Угловой
90+1'
Confianca - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча АД Конфианца — Анаполис
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
132
117
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
9
1
Комментарии к матчу