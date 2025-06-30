Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Индепенденциа - ФК Трен АП 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ИндепенденциаФК Трен АП, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena da Floresta.

МСК, 10 тур, Стадион: Arena da Floresta
Футбол. Бразилия - Серия D
Индепенденциа
36'
89'
Завершен
2 : 2
30 июня 2025
ФК Трен АП
57'
77'
Индепенденциа icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Трен АП icon
57'
ФК Трен АП icon
77'
Индепенденциа icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
36'
Индепенденциа - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
ФК Трен АП - 2-ой Гол
63'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
66'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
69'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
76'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
77'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
77'
ФК Трен АП - 3-ий Гол
84'
Угловой
ФК Трен АП - Угловой
89'
Индепенденциа - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Индепенденциа — ФК Трен АП

Статистика матча

Атаки
84
81
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
