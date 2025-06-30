30.06.2025
Смотреть онлайн Индепенденциа - ФК Трен АП 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Индепенденциа — ФК Трен АП, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena da Floresta.
МСК, 10 тур, Стадион: Arena da Floresta
Футбол. Бразилия - Серия D
Индепенденциа
36'
89'
Завершен
2 : 2
30 июня 2025
ФК Трен АП
57'
77'
Индепенденциа
36'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Трен АП
57'
ФК Трен АП
77'
Индепенденциа
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
ФК Трен АП - Угловой
36'
Индепенденциа - 1-ый Гол
45+2'
ФК Трен АП - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
ФК Трен АП - 2-ой Гол
63'
Индепенденциа - Угловой
66'
ФК Трен АП - Угловой
69'
Индепенденциа - Угловой
76'
ФК Трен АП - Угловой
77'
ФК Трен АП - Угловой
77'
ФК Трен АП - 3-ий Гол
84'
ФК Трен АП - Угловой
89'
Индепенденциа - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Индепенденциа — ФК Трен АП
Статистика матча
Атаки
84
81
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу