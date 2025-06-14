14.06.2025
Смотреть онлайн Игуату - ФК Токантинополис 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Игуату — ФК Токантинополис, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joao Elmo Moreno Cavalcante (Morenao).
МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Joao Elmo Moreno Cavalcante (Morenao)
Футбол. Бразилия - Серия D
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
12'
Tocantinopolis - Угловой
18'
Tocantinopolis - Угловой
22'
Игуату - Угловой
37'
Игуату - Угловой
44'
Игуату - Угловой
45+1'
Игуату - Угловой
45+3'
Tocantinopolis - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Игуату - Угловой
64'
Tocantinopolis - Угловой
65'
Tocantinopolis - Угловой
66'
Tocantinopolis - 1-ый Гол
70'
Игуату - Угловой
80'
Игуату - Угловой
90+4'
Игуату - Угловой
90+5'
Игуату - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Игуату — ФК Токантинополис
Статистика матча
Владение мячом
61%
Атаки
134
106
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу