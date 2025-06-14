Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Игуату - ФК Токантинополис 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ИгуатуФК Токантинополис, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joao Elmo Moreno Cavalcante (Morenao).

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Joao Elmo Moreno Cavalcante (Morenao)
Футбол. Бразилия - Серия D
Игуату
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
ФК Токантинополис
66'
Счет после первого тайма 0:0
Tocantinopolis icon
66'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Tocantinopolis - Угловой
18'
Угловой
Tocantinopolis - Угловой
22'
Угловой
Игуату - Угловой
37'
Угловой
Игуату - Угловой
44'
Угловой
Игуату - Угловой
45+1'
Угловой
Игуату - Угловой
45+3'
Угловой
Tocantinopolis - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Угловой
Игуату - Угловой
64'
Угловой
Tocantinopolis - Угловой
65'
Угловой
Tocantinopolis - Угловой
66'
Tocantinopolis - 1-ый Гол
70'
Угловой
Игуату - Угловой
80'
Угловой
Игуату - Угловой
90+4'
Угловой
Игуату - Угловой
90+5'
Угловой
Игуату - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Игуату — ФК Токантинополис

Статистика матча

Владение мячом
Игуату Игуату
61%
ФК Токантинополис ФК Токантинополис
39%
Атаки
134
106
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
