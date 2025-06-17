Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Лагарто - Жекуие 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ЛагартоЖекуие, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Paulo Barreto de Menezes.

МСК, 9 тур, Стадион: Estádio Paulo Barreto de Menezes
Футбол. Бразилия - Серия D
Лагарто
15'
29'
Завершен
2 : 1
17 июня 2025
Жекуие
70'
Смотреть онлайн
Лагарто icon
15'
Лагарто icon
29'
Счет после первого тайма 2:0
Жекуие icon
70'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Жекуие - Угловой
7'
Угловой
Лагарто - Угловой
11'
Угловой
Лагарто - Угловой
14'
Угловой
Лагарто - Угловой
15'
Угловой
Лагарто - Угловой
15'
Лагарто - 1-ый Гол
20'
Угловой
Лагарто - Угловой
29'
Лагарто - 2-ой Гол
32'
Угловой
Жекуие - Угловой
38'
Угловой
Жекуие - Угловой
44'
Угловой
Жекуие - Угловой
45+3'
Угловой
Жекуие - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Жекуие - Угловой
62'
Угловой
Жекуие - Угловой
67'
Угловой
Жекуие - Угловой
70'
Жекуие - 3-ий Гол
71'
Угловой
Жекуие - Угловой
74'
Угловой
Жекуие - Угловой
76'
Угловой
Жекуие - Угловой
79'
Угловой
Жекуие - Угловой
90+5'
Угловой
Лагарто - Угловой
90+6'
Угловой
Лагарто - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Лагарто — Жекуие

Статистика матча

Владение мячом
Лагарто Лагарто
39%
Жекуие Жекуие
61%
Атаки
79
103
Угловые
7
12
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
