17.06.2025
Смотреть онлайн Лагарто - Жекуие 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Лагарто — Жекуие, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Paulo Barreto de Menezes.
МСК, 9 тур, Стадион: Estádio Paulo Barreto de Menezes
Футбол. Бразилия - Серия D
Текстовая трансляция
3'
Жекуие - Угловой
7'
Лагарто - Угловой
11'
Лагарто - Угловой
14'
Лагарто - Угловой
15'
Лагарто - Угловой
15'
Лагарто - 1-ый Гол
20'
Лагарто - Угловой
29'
Лагарто - 2-ой Гол
32'
Жекуие - Угловой
38'
Жекуие - Угловой
44'
Жекуие - Угловой
45+3'
Жекуие - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Жекуие - Угловой
62'
Жекуие - Угловой
67'
Жекуие - Угловой
70'
Жекуие - 3-ий Гол
71'
Жекуие - Угловой
74'
Жекуие - Угловой
76'
Жекуие - Угловой
79'
Жекуие - Угловой
90+5'
Лагарто - Угловой
90+6'
Лагарто - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Лагарто — Жекуие
Статистика матча
Комментарии к матчу