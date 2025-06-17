17.06.2025
Смотреть онлайн Наутико Капибарибе - ФК Маринга 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Наутико Капибарибе — ФК Маринга, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.
МСК, 9 тур, Стадион: Арена Пернамбуку
Бразилия - Серия C
Наутико Капибарибе
9'
29'
Завершен
2 : 1
17 июня 2025
ФК Маринга
62'
Текстовая трансляция
3'
Наутико Капибарибе - Угловой
6'
Наутико Капибарибе - Угловой
9'
Наутико Капибарибе - 1-ый Гол
14'
Maringa - Угловой
20'
Наутико Капибарибе - Угловой
29'
Наутико Капибарибе - 2-ой Гол
33'
Maringa - Угловой
45'
Maringa - Угловой
45+2'
Maringa - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
54'
Maringa - Угловой
62'
Maringa - 3-ий Гол
80'
Наутико Капибарибе - Угловой
90+2'
Наутико Капибарибе - Угловой
Превью матча Наутико Капибарибе — ФК Маринга
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
119
119
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
4
9
Комментарии к матчу