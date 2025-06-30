30.06.2025
Смотреть онлайн ФК Соуза - ФК Хоризонте 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: ФК Соуза — ФК Хоризонте, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Mariz.
МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Antonio Mariz
Футбол. Бразилия - Серия D
ФК Соуза
22'
45+5'
54'
Завершен
3 : 1
30 июня 2025
ФК Хоризонте
85'
Sousa
22'
Sousa
45+5'
Счет после первого тайма 2:0
Sousa
54'
ФК Хоризонте
85'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
21'
ФК Хоризонте - Угловой
22'
Sousa - 1-ый Гол
33'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
35'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
35'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
38'
ФК Хоризонте - Угловой
42'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
45+5'
Sousa - 2-ой Гол
53'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
54'
Sousa - 3-ий Гол
57'
ФК Хоризонте - Угловой
66'
ФК Хоризонте - Угловой
67'
ФК Хоризонте - Угловой
71'
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
81'
ФК Хоризонте - Угловой
85'
ФК Хоризонте - 4-ый Гол
90'
ФК Хоризонте - Незабитый пенальти
Превью матча ФК Соуза — ФК Хоризонте
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
84
95
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
7
5
