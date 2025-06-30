Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн ФК Соуза - ФК Хоризонте 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ФК СоузаФК Хоризонте, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Mariz.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Antonio Mariz
Футбол. Бразилия - Серия D
ФК Соуза
22'
45+5'
54'
Завершен
3 : 1
30 июня 2025
ФК Хоризонте
85'
Sousa icon
22'
Sousa icon
45+5'
Sousa icon
54'
ФК Хоризонте icon
85'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
22'
Sousa - 1-ый Гол
33'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
35'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
35'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
38'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
42'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
45+5'
Sousa - 2-ой Гол
53'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
54'
Sousa - 3-ий Гол
57'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
66'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
67'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
71'
Угловой
Rodrigo Ferreira de Sousa Silva - Угловой
81'
Угловой
ФК Хоризонте - Угловой
85'
ФК Хоризонте - 4-ый Гол
90'
ФК Хоризонте - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча ФК Соуза — ФК Хоризонте

Статистика матча

Владение мячом
ФК Соуза ФК Соуза
50%
ФК Хоризонте ФК Хоризонте
50%
Атаки
84
95
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA