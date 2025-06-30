30.06.2025
Смотреть онлайн Каксиас - Итуано 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Каксиас — Итуано, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.
МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Centenario
Бразилия - Серия C
Текстовая трансляция
14'
Caxias - Угловой
15'
Caxias - Угловой
19'
Итуано - Угловой
24'
Итуано - Угловой
28'
Итуано - 1-ый Гол
36'
Итуано - Угловой
38'
Caxias - Угловой
43'
Caxias - Угловой
44'
Caxias - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
70'
Caxias - Угловой
72'
Caxias - Угловой
76'
Caxias - Угловой
82'
Итуано - Угловой
84'
Caxias - 2-ой Гол
90+2'
Caxias - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
