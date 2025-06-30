Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Каксиас - Итуано 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: КаксиасИтуано, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Centenario
Бразилия - Серия C
Каксиас
84'
90+2'
Завершен
2 : 1
30 июня 2025
Итуано
28'
Смотреть онлайн
Итуано icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Caxias icon
84'
Caxias icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Caxias - Угловой
15'
Угловой
Caxias - Угловой
19'
Угловой
Итуано - Угловой
24'
Угловой
Итуано - Угловой
28'
Итуано - 1-ый Гол
36'
Угловой
Итуано - Угловой
38'
Угловой
Caxias - Угловой
43'
Угловой
Caxias - Угловой
44'
Угловой
Caxias - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
70'
Угловой
Caxias - Угловой
72'
Угловой
Caxias - Угловой
76'
Угловой
Caxias - Угловой
82'
Угловой
Итуано - Угловой
84'
Caxias - 2-ой Гол
90+2'
Caxias - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Каксиас — Итуано

Статистика матча

Владение мячом
Каксиас Каксиас
50%
Итуано Итуано
50%
Атаки
101
86
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
