05.08.2025
Смотреть онлайн Итуано - Лондрина 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Итуано — Лондрина, 15 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Dr Novelli Junior.
МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Municipal Dr Novelli Junior
Бразилия - Серия C
Текстовая трансляция
2'
Итуано - Угловой
8'
Лондрина - Угловой
16'
Итуано - 1-ый Гол
17'
Лондрина - Угловой
18'
Лондрина - Угловой
19'
Лондрина - Угловой
34'
Лондрина - Угловой
44'
Итуано - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
78'
Лондрина - Угловой
90+1'
Лондрина - Угловой
90+5'
Итуано - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Итуано — Лондрина
Статистика матча
Комментарии к матчу