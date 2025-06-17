Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Америка Натал РН - Ферровиарио 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: Америка Натал РНФерровиарио, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена дас Дунас.

МСК, 9 тур, Стадион: Арена дас Дунас
Футбол. Бразилия - Серия D
Америка Натал РН
24'
79'
90+3'
Завершен
3 : 2
17 июня 2025
Ферровиарио
75'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Америка Натал РН icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Ферровиарио icon
75'
Америка Натал РН icon
79'
Ферровиарио icon
85'
Америка Натал РН icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
6'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
19'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
24'
Америка Натал РН - 1-ый Гол
40'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
51'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
52'
Угловой
Америка Натал РН - Угловой
55'
Угловой
Америка Натал РН - Угловой
63'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
72'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
75'
Ферровиарио - 2-ой Гол
79'
Америка Натал РН - 3-ий Гол
85'
Ферровиарио - 4-ый Гол
90'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
90+2'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
90+2'
Угловой
Ферровиарио - Угловой
90+3'
Америка Натал РН - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Америка Натал РН — Ферровиарио

Статистика матча

Владение мячом
Америка Натал РН Америка Натал РН
44%
Ферровиарио Ферровиарио
56%
Атаки
100
128
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
14 Декабря
21:00
Леванте Леванте
Вильярреал Вильярреал
14 Декабря
20:30
Брентфорд Брентфорд
Лидс Лидс
14 Декабря
19:30
Милан Милан
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Декабря
22:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
14 Декабря
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA