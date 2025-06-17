17.06.2025
Смотреть онлайн Америка Натал РН - Ферровиарио 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Америка Натал РН — Ферровиарио, 9 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена дас Дунас.
МСК, 9 тур, Стадион: Арена дас Дунас
Футбол. Бразилия - Серия D
Америка Натал РН
24'
Ферровиарио
75'
Америка Натал РН
79'
Ферровиарио
85'
Америка Натал РН
90+3'
Текстовая трансляция
2'
Ферровиарио - Угловой
6'
Ферровиарио - Угловой
19'
Ферровиарио - Угловой
24'
Америка Натал РН - 1-ый Гол
40'
Ферровиарио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Ферровиарио - Угловой
51'
Ферровиарио - Угловой
52'
Америка Натал РН - Угловой
55'
Америка Натал РН - Угловой
63'
Ферровиарио - Угловой
72'
Ферровиарио - Угловой
75'
Ферровиарио - 2-ой Гол
79'
Америка Натал РН - 3-ий Гол
85'
Ферровиарио - 4-ый Гол
90'
Ферровиарио - Угловой
90+2'
Ферровиарио - Угловой
90+2'
Ферровиарио - Угловой
90+3'
Америка Натал РН - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Америка Натал РН — Ферровиарио
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
100
128
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу