04.07.2025

Смотреть онлайн Дентон Диаблос - Луизиана Крю 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Дентон ДиаблосЛуизиана Крю, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mean Green Soccer Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Mean Green Soccer Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Дентон Диаблос
Завершен
0 : 3
04 июля 2025
Луизиана Крю
28'
60'
84'
Луизиана Крю icon
28'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Луизиана Крю icon
60'
Луизиана Крю icon
84'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Дентон Диаблос - Угловой
28'
Луизиана Крю - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
56'
Угловой
Дентон Диаблос - Угловой
60'
Луизиана Крю - 2-ой Гол
65'
Угловой
Дентон Диаблос - Угловой
68'
Угловой
Дентон Диаблос - Угловой
72'
Угловой
Луизиана Крю - Угловой
75'
Угловой
Дентон Диаблос - Угловой
84'
Луизиана Крю - 3-ий Гол
88'
Угловой
Луизиана Крю - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,1

Превью матча Дентон Диаблос — Луизиана Крю

Статистика матча

Атаки
179
170
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
