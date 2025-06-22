22.06.2025
Смотреть онлайн Рединг Юн. - Вест Честер Юнайтед 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Рединг Юн. — Вест Честер Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Don Thomas Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Don Thomas Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Рединг Юн.
13'
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Вест Честер Юнайтед
59'
89'
Рединг Юн.
13'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Рединг Юн. - Угловой
5'
Рединг Юн. - Угловой
13'
Рединг Юн. - 1-ый Гол
20'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
27'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
31'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
44'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
59'
Вест Честер Юнайтед - 2-ой Гол
87'
Рединг Юн. - Угловой
89'
Вест Честер Юнайтед - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Рединг Юн. — Вест Честер Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
44%
Атаки
130
146
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
3
3
