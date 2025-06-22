22.06.2025
Смотреть онлайн Хадсон Вэйли Хаммерс - Ironbound 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Хадсон Вэйли Хаммерс — Ironbound, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Хадсон Вэйли Хаммерс
27'
50'
58'
Завершен
3 : 3
22 июня 2025
Ironbound
54'
65'
90+8'
Счет после первого тайма 1:0
Ironbound
54'
Ironbound
65'
Ironbound
90+8'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
2'
Ironbound - Угловой
4'
Ironbound - Угловой
19'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
27'
Хадсон Вэйли Хаммерс - 1-ый Гол
44'
Ironbound - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Хадсон Вэйли Хаммерс - 2-ой Гол
54'
Ironbound - 3-ий Гол
56'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
58'
Хадсон Вэйли Хаммерс - 4-ый Гол
65'
Ironbound - 5-ый Гол
78'
Ironbound - Угловой
90+8'
Ironbound - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Хадсон Вэйли Хаммерс — Ironbound
Статистика матча
Атаки
73
75
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
12
7
