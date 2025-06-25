25.06.2025
Смотреть онлайн Tacoma Stars - Баллард 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Tacoma Stars — Баллард, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе accesso ShoWare Center.
МСК, 1 тур, Стадион: accesso ShoWare Center
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 11
25 июня 2025
Баллард
7'
15'
22'
25'
30'
39'
44'
46'
49'
67'
81'
Текстовая трансляция
7'
Баллард - 1-ый Гол
15'
Баллард - 2-ой Гол
22'
Баллард - 3-ий Гол
25'
Баллард - 4-ый Гол
30'
Баллард - 5-ый Гол
39'
Баллард - 6-ый Гол
44'
Баллард - 7-ый Гол
Счет после первого тайма 0:7 : 1,0
46'
Баллард - 8-ый Гол
49'
Баллард - 9-ый Гол
64'
Tacoma Stars - Угловой
67'
Баллард - 10-ый Гол
73'
Баллард - Угловой
81'
Баллард - 11-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:11 : 1,0
Превью матча Tacoma Stars — Баллард
История последних встреч
Tacoma Stars
Баллард
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.07.2025
Баллард
3:0
Tacoma Stars
Статистика матча
Атаки
98
141
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
0
15
