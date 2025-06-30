Смотреть онлайн Лонг Айленд - Хадсон Вэйли Хаммерс 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лонг Айленд — Хадсон Вэйли Хаммерс, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Лонг Айленд — Хадсон Вэйли Хаммерс
Команда Лонг Айленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.