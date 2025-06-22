22.06.2025
Смотреть онлайн Литтл Рок Рейнджерс - Луизиана Крю 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Литтл Рок Рейнджерс — Луизиана Крю, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе War Memorial Stadium (AR).
МСК, 1 тур, Стадион: War Memorial Stadium (AR)
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Литтл Рок Рейнджерс
25'
31'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Луизиана Крю
13'
37'
Луизиана Крю
13'
Луизиана Крю
37'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
13'
Луизиана Крю - 1-ый Гол
25'
Литтл Рок Рейнджерс - 2-ой Гол
31'
Литтл Рок Рейнджерс - 3-ий Гол
37'
Луизиана Крю - 4-ый Гол
50'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
62'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
62'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
80'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
90'
Луизиана Крю - Угловой
Превью матча Литтл Рок Рейнджерс — Луизиана Крю
Статистика матча
Атаки
68
63
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
3
